Beyaz TV’de yayınlanan son söz programında gündemi değerlendiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun yeniden gözden geçirilmesini istedi. TSK içerisindeki NATO’cu diye nitelendirdiği askerlerin emekli edilmesi gerektiğini anlatan Tayyar, “Fırat Kalkanı Harekatı’nın hükümet tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerekir, TSK içinde hale ihanet içerisinde olanlar var. Hiç vakit kaybetmeden TSK içindeki NATO'cu askerlerin emekli edilmesi gerekir” dedi.

Türk askerlerini vurulması

Milletvekili Tayyar, Esad Rejimi tarafından Türk askerlerinin vurulması talimatını da ABD’nin verdiğini ileri sürdü. Tayyar, “Fırat Kalkanı Harekatında rejim uçağı tarafından Türk askerlerinin vurulması talimatını ve koordinatları veren ABD’dir” ifadelerini kullandı.

Halep değerlendirmesi

Tayyar, Esad rejimi ve İran destekli Şii milislerin Halep'in doğusuna düzenlediği saldırılar ile ilgili ise “Halep’te 300 bin insanın savrulmuş bir vaziyette ve maalesef bu konuda duyarlılık gösteren tek ülke. Ortadoğu’da kirli ittifak içinde olmayan tek ülke Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

AB ile gerilen ilişkiler

Tayyar, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gerilen ilişkileri de değerlendirerek, “Türkiye ve Avrupa Birliğinin bir yol ayrımında olduğunu düşünüyorum. AB'nin Türkiye için bir gelecek projesi olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Birliğinin bugüne kadar Türkiye'ye hiç bir katkısı olmadı” şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliği

Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ise “Yürüyen merdivene ters binen adam kalkıp, ekonomiyle ilgili ahkam kesiyor” ifadesini kullandı. Milletvekili Tayyar, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye geriye dönüşü olmayan bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, Fidel Castro’ya yapılan övgüleri eleştirdi. Tayyar, “ABD'nin kucağından inmeyenler Fidel Castro'ya güzelleme yapıyor” şeklinde konuştu. Tayyar, AK Parti ve MHP’nin birlikte hazırladığı Anayasa değişikliği tasarısıyla ilgili ise “AK Parti ve MHP'nin üzerinde mutabık kalacağı bir metin Meclise geldiğinde AK Parti'den fire olacağını düşünmüyorum” dedi.