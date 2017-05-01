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Şamil Tayyar'dan 'Pes' açıklaması

Ak Parti Gaziantep Milletvekil Şamil Tayyar, OHAL kapsamında yayımlanan 2 kanun hükmündeki kararnamenin ardından attığı "Pes, artık yokum" tweetlerine açıklık getirdi.

Şamil Tayyardan Pes açıklaması

01 Mayıs 2017 12:54

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, OHAL kapsamında 689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yayımlanması ve yaklaşık 4 bin kişinin ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti’nin altı oyuluyor, yazıklar olsun. Pes ettim, artık yokum” tweeti atmıştı. Paylaşımları büyük bir yankı uyandıran Milletvekili Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamada ise tweetlerine açıklık getirdi. Yanlış anlaşıldığını belirten Tayyar, "Kırgınlığım partimin iç meselesidir. İstifa milli irade ve davaya ihanettir" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelesini sürdüreceğini de vurgulayan Tayyar, paylaşımında "Rabbim birliğimizi daim kılsın. Hainler, kriptolar sevinmesin" ifadelerine yer verdi. 

Etiketler: ak parti, Şamil Tayyar


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