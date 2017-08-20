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Samir Nasri, tribünden maçı takip etti

Antalyaspor'un yeni transferi Samir Nasri, Antalyaspor'un, Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Samir Nasri, tribünden maçı takip etti

20 Ağustos 2017 23:04

Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi Antalyasporlu futbolcular ısınmaya Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün fotoğrafının olduğu ve ‘İyiki varsın Eren’ yazılı tişörtle çıktı. Kırmızı-beyazlı takım sahaya ise ‘Anadolu Fetih 1071-26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz” pankartıyla çıktı. Antalyaspor’un İngiltere’nin Manchester City takımından transferi 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Samir Nasri ve sakatlığından dolayı forma giyemeyen Jeremy Menez maçı locadan takip etti. Antalyaspor’un sahasında oynadığı ilk maça ortalama 25 bin seyirci geldi. 

Adem Akalan - Cafer Eser - Suat Metin

Etiketler: antalyaspor, Nasri


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