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Şampiyon Ataşehir Belediyespor kupasını kavuştu

TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi’nin şampiyonu Ataşehir Belediyespor, Yenisahra Stadı’nda 5-1 galip geldiği Beşiktaş maçının ardından kupasına kavuştu.

Şampiyon Ataşehir Belediyespor kupasını kavuştu

14 Nisan 2018 21:25

Kadın liginde matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyen Ataşehir Belediyespor, lig ikincisi Beşiktaş karşısında maça çok hızlı başladı. İlk gol maçın ilk dakikası içerisinde Tanya’nın ayağından geldi. Maçın ilk yarısında hat-trick yapan Tanya, 14 ve 21. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0’a taşıdı. Yağmur’un 28. dakikada attığı golle ilk yarı Ataşehir Belediyespor’un 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya yine hızla başlayan Ataşehir Belediyespor, bu devrenin de ilk dakikasında Akaba’nın ayağından gol bularak skoru 5-0 yaptı. Ardından Beşiktaş’ın bulduğu golle maç 5-1’lik skorla bitti.

18 hafta boyunca 10 takımın mücadele ettiği ligde, son maç öncesi yenilgisizliğine devam eden Ataşehir Belediyespor, 16 galibiyet ve bir beraberlikle puanını 49’a yükseltti.

Maç sonunda Ataşehirli oyuncular coşkuyla sevinirken, Beşiktaşlı oyuncular da rakiplerini şampiyon olmalarından dolayı tebrik ettiler.

Maçın ardından kupa töreni için saha içerisine sahne kuruldu. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez’in elinden kupalarını alan Ataşehirli kadın oyuncular, sevinçlerini kulüp yöneticileri ve taraftarlarıyla kutladı.

“Kadınlarımız çok önemli başarılara imza attılar”

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Hakikaten şu statta kadınlarımız çok önemli başarılara imza attı. Bu başarılarının da devamını temenni ediyorum. Erkek futbol takımının yapamadıklarını bugün burada kadın futbol takımız başardı. Bu başarılarının da Avrupa’da devam etmesini diliyoruz. İnşallah kadın futbol takımımızda birinciliğini temenni ediyoruz Avrupa’da. Fakat bir temennimiz daha var. Türkiye Futbol Federasyonu, erkek futbol takımlarına vermiş oldukları gerekli değeri de kadın futbol takımlarına verirler. Ve kadınlarımızı sporda başarılı olmalarını temenni ediyorum” dedi.

“Türkiye’yi Avrupa’da temsil ediyorsa bizim için en büyük mutluluk budur”

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Ataşehir Belediyespor Başkanı Abdullah Der ise, “Futbol bir takım oyunudur. Biz bu takımımız 2009’da belediye başkanımız Sayın Battal İlgezdi kurdu. Ve 2007’de de kurulmuş olan bir takımı Ataşehir Belediyesi devir almış oldu. Tabi bizi mutlu eden ayrı bir şey var. Biz Ataşehir olarak Türkiye’yi Avrupa’da bu takım temsil ediyorsa bizim için en güzel mutluluk budur. Buna bütün ülke olarak sahip çıkmamız lazım. namağlubuz bir maçımız Çarşamba günü Diyarbakır’da oynayacağız. İnşallah orada da galip geleceğiz. Türkiye’mizi Avrupa’da temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.  

 

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