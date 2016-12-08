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Şampiyon Çankaya Belediyesi, Turkcell Sesi Görenler Ligi'ni galibiyetle bitirdi

Turkcell’in ana sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi’nde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden ve üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Çankaya Belediyesi, 2016-2017 sezonunun son haftasında en yakın rakibi Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü’nü yendi ve kupasına galibiyetle kavuşmuş oldu.

Şampiyon Çankaya Belediyesi, Turkcell Sesi Görenler Ligini galibiyetle bitirdi

08 Aralık 2016 12:49

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi’nin 2016-2017 sezonuna, şampiyon Çankaya Belediyesi galibiyetle nokta koydu. Ligin 14. ve son haftasında başkent temsilcisi, lig ikincisi Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü’nü 2-0’lık sonuçla yenip şampiyonluk kupasını ulaştı.

14. haftada alınan sonuçlardan sonra, geçen hafta mutlu sona ulaşmayı garantileyen Çankaya Belediyesi’nin ardından ligi Çağdaş Görmeyenler SK ikinci, İŞGÖR ise üçüncü olarak tamamladı. Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde 2016-2017’nin gol krallığı ise iki oyuncu arasında paylaşıldı. Çankaya Belediyesi’nden Emrah Öcal ve Çağdaş Görmeyenler SK’dan da Hasan Şatay, 14’er golle bu unvanın sahipleri oldu.
Turkcell Sesi Görenler Ligi 14. Hafta Toplu Sonuçlar:

Ordu GESK - Yenimahalle BLD: 0-1
Kayseri GESK - İŞGÖR: 0-4
Çağdaş Görmeyenler SK - Çankaya BLD: 0-2
Denizli GESK - GÖRBİR: 3-0 

Etiketler: Turkcell Sesi Görenler Ligi


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