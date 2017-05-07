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Şampiyon Doğa, ülkeye döndü

Hırvatistan’da organize edilen 2017 Dünya Erkekler Liselerarası Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon olarak 7. kez kupayı Türkiye’ye getiren Doğa Koleji, ülkeye döndü.

Şampiyon Doğa, ülkeye döndü

07 Mayıs 2017 14:57
Şampiyon Doğa, ülkeye döndü - Tıkla İzle

Hırvatistan’da düzenlenen Dünya Erkekler Liselerarası Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon olan Doğa Koleji, Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptı. Şampiyon takımı, oyuncuların aileleri, arkadaşları ve okul görevlilerinin katılımıyla yoğun bir karşılama yapıldı. Yapılan törende oyuncular, takım antrenörleri ve yöneticiler, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mert İlhan: “Gelenek bozulmadı”
Büyük bir hedefle yola çıktıklarını söyleyen takımın önemli oyuncularından Mert İlhan, “Çok mücadele ettik. Her şeyimizi verdik. İnşallah okulumuzu ve ülkemizi iyi temsil etmişizdir. Hepimize hayırlı olsun. Gelenek bozulmadı. Yine Türkiye’ye geldi. Kişisel olarak milli takımlarda oynamak isterim. İnşallah Avrupa Şampiyonları’nda da bu başarıyı sürdürürüz” diye konuştuk.

Ali Rıza Lüle: “Sporda başarıyı yakalarken, akademik alanda da başarılılar”
Yoğun bir çalışmanın sonucunda gelen bir başarının olduğunu belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Çocuklarımızı ilkokuldan yetiştiriyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz. Sporda başarıyı yakalarken, akademik alanda da başarılılar. Ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarına örnek olmalıyız” dedi.

Adem İnce: “Emeği geçenlere teşekkür ederim”
Türkiye Okul Federasyonu Başkan Vekili Adem İnce ise, “Basketbolda dünya şampiyonu olduk. İnşallah Olimpiyatlara ev sahibi olduğumuzda şampiyonları yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu çocuklar bize heyecan verdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Erdinç: “Final kolay oldu”
2015’ten sonra 2017’de dünya şampiyonu olduklarını ifade eden takım antrenörlerinden Bekir Erdal Erdinç, “Kimseye kaybetmeden şampiyon olduk. Turnuva bizim çeyrek finalde bitti. Yunanistan maçında 11 sayıdan gelip, son 5 dakikada maçı kazanmak karakter meselesiydi. Final kolay oldu. Genç Milli Takım oyuncuları çoğu. Çok yetenekli çocukları” değerlendirmesini yaptı.

Çok zor bir turnuva geçirdiklerini vurgulayan takım antrenörlerinden Tulga Erdem ise, “Yunanistan maçı bizin için sınavdı. Takımımız karakter gösterdi. Yarı final, final bizim için daha kolay oldu. Başarılarımız devam edecektir” dedi. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu 

 


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