Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Finali 5. maçında Tofaş'ı 94-64 mağlup ederek seriyi 4-1'e getiren ve şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Doğuş, kupasını aldı. Taraftarı önünde kupasını kaldıran sarı-lacivertliler büyük coştu yaşadı. Kupa seremonisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ozan Balaban da yer aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun verdiği kupayı Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu kaldırırken, tribünlerde de büyük coşku vardı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

