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Şampiyon Galatasaray’ın en medyatik isimleri

Galatasaray’ın en medyatik ismi Teknik Direktör Fatih Terim oldu.

Şampiyon Galatasarayın en medyatik isimleri

23 Mayıs 2018 11:14

Ajans Press, şampiyon Galatasaray’ın kadrosunda yer alan en medyatik 11 ismi araştırdı. Araştırmaya göre Fatih Terim, medyanın en çok konuştuğu isim olmayı başardı. Terim hakkında yılbaşından bugüne 12 bin 119 haber çıkışı tespit edildi.

BAŞKANLAR MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE YER ALDI 

2018 başında hareketli günler geçiren Galatasaray camiasında, Dursun Özbek kulübün yaptığı olağanüstü kongrede başkanlığı Mustafa Cengiz’e devretmiş ve kulübün başında 2 yıl 8 ay kadar görevde kalmıştı. Yaşanan başkanlık değişimi de medyada birçok haberle konuşuldu. Galatasaray’ın başkanlarından Dursun Özbek yıl içerisinde 2 bin 767 habere konu olurken, yeni başkan Mustafa Cengiz ise 4 bin 280 haberle adından söz ettirmeyi başardı. 

Ajans Press’in 2018 yılı içerisinde yazılı basında gerçekleştirdiği araştırmada, en çok konuşulan futbolcu Bafetimbi Gomis oldu.  

 

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