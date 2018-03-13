Şampiyon güreşçilerden Muhittin Güney’e anlamlı hediye

Amasya'da yapılan 2018 Yılı İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’na katılan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı sporcuları İsmail Hakki Bostancı, Mahir Can Yurt, Kemal Yurt, antrenörler Halil Yılmaz, Mehmet Çetin ve Güreş Koordinatörü Yusuf Bayrakcı ve Belediye Meclis Üyesi Kemal Öztürk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’i makamında ziyaret etti. Avrupa ve dünya şampiyonu İsmail Hakkı Bostancı, gençler şampiyonluğunda aldığı altın madalyayı Muhittin Güney’e doğum günü hediyesi olarak takdim etti.

Güney, müsabakalarda 1 Şampiyonluk, 3 ikincilik, 2 üçüncülük, toplamda 6 madalya kazanan güreşçilere teşekkür ederek, “Avrupa ve dünya şampiyonu İsmail Hakkı Bostancı’nın gayretleri, mücadelesi ve emeği ile kazanmış olduğu şampiyonluk madalyasını bana hediye etmesinden dolayı ona ayrıca teşekkür ediyorum. Canını dişine katarak, ter dökülmüş bir kazanımı hediye etmek çok fedakar bir davranış olduğundan dolayı da kendisini kutluyorum” dedi.