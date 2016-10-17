Yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik insansız hava araçlarını yaygınlaştırmak için yapılan İnsansız Hava Araçları Yarışları (İHA) 10-16 Ekim tarihleri arasında bir hafta boyunca Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’de kıyasıya bir mücadeleye dönüştü. Lise ve Üniversite öğrencisi olan Genç İHA Pilotları yetenekleri ile göz doldurdular. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde yapılan İHA Yarışması Ödül törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Güngör, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu, TAI Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Bilgin, TÜBİTAK yöneticileri katılım sağladı.

“Gençlerle gurur duyuyoruz”

GTÜ kampüsünde yapılan törende konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, bu yarışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında, İsmail Cevheri’den başlayan ve bugün dünyanın en önemli havayolu kuruluşuna sahip olan Türkiye’nin uçuş geçmişini değerlendiren Görgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünü kendisine düstur edinen ve “Bütün ümidim gençliktedir” sözünden kuvvet alan ülkemizin pırıl pırıl gençleri sayesinde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz. Milli havayolu şirketi dünyanın en iyilerinden olan, milli helikopterini üreten, insansız hava araçlarını mühimmatlı olarak üretmeyi başaran ve 2023 hedefleri doğrultusunda milli uçağını hazırlayan bir ülke olmamızın en önemli kilometre taşları sizler gibi yetenekli gençler oldu ve olacak” dedi.

“İHA’ları destekliyoruz”

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu ise, “İnsansız Hava araçları projesi, ülkemiz için desteklediğimiz projelerden biridir. İHA denilince ilk akla gelen bu teknolojinin terörle mücadele kapsamında askeri olarak kullanılmasıdır. Böyle bir amaç söz konusu olsa da dünyada sosyal amaçlı kullanımda da bir ilerleme söz konusudur. Bu gelişmelere kurum olarak kayıtsız kalamayız dolayısıyla bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Bizim bu yarışmalar için kullandığımız bir tabir var: Kaybedeni olmayan yarışma… Nitekim her yarışmacının bu tür etkinliklerde kazanım sağladığını görüyoruz” diye konuştu.

“İHA’lar bayrak açtı”

Bir hafta boyunca yerli ve yabancı 85 yarışmacı takımın yarıştığı İHA yarışmasında iki kategoride alınan sonuçlara göre Sabit Kanat Kategorisinde birincilik Ödülünü İstanbul Teknik Üniversitesi Rota Takımı, İkincilik Ödülünü Polish Air Force Academy (Polonya Hava Kuvvetleri Akademisi Takımı), Üçüncülük Ödülünü Bilkent Üniversitesi Team Bilkent aldı. Döner Kanat Kategorisinde birincilik ödülünü İstanbul Teknik Üniversitesi Team Mini Quad, ikincilik ödülünü Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Team Tophane, üçüncülük ödülünü Kıbrıs Lefke Avrupa Universitesi Kıbrıs Eagles Takımı adı. Yarışmada performansları ile göz dolduran ve gösteri uçuşlarında İHA’larla Türk bayrağı açan GTÜ takımları, HUK-A takımı Yardımseverlik, HUK-C takımı ile En Güvenli Tasarım alanında mansiyon ödüllerine layık görüldü. Ayrıca GTÜ öğrencisi Mete Can Gazi, diğer takımların uçuşlarında yardım ettiği için plaketle ödüllendirildi.