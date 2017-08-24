Şampiyon kızının heykelinin dikilmesini istiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda Dünya Şampiyonu olan Yasemin Adar, Türkiye'nin gururu oldu. Adar'ın Balıkesir'deki baba evinde büyük sevinç yaşanırken fırıncılık yapan baba Naim Adar evinin dışına Türk Bayrağı astı. Baba Naim Adar, "Bizler ailece Balıkesir'in Çiçekpınar köyündeniz. Yasemin'in babasıyım. Bugün kızım Dünya Şampiyonu oldu. Allah'tan daha nice başarılar diliyoruz. Kızım bir kez Akdeniz Oyunları’nda şampiyon oldu, iki kez Avrupa Şampiyonluğu var. 6-7 yıldır Dünya Şampiyonluğu için oyunlara katılıyordu" dedi.

Dünya Şampiyonluğu'nu ailece beklediklerini söyleyen baba Adar, "Kamplara katılıyordu Yasemin. Her yıl mutlaka bir şeye katılırdı. Baba olarak gurur duyuyorum. Balıkesir'e de bir heykelini istiyoruz büyüklerimizden. Dünya Şampiyonu demek, gurur demek" şeklinde konuştu.

Bir kaç sene önce annesini kaybeden ve Niğde'de beden eğitimi öğretmenliği yapan kızı Yasemin Adar ile henüz görüşmediğini söyleyen baba Naim Adar, kızına güvendiğini vurguladı.

Bahadır Demirçeviren

