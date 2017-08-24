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Şampiyon kızının heykelinin dikilmesini istiyor

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek altın madalya kazandı. Dünya Şampiyonu olan Yasemin Adar'ın Balıkesir'de bulunan baba evinde büyük sevinç yaşanırken, baba Naim Adar kızının heykelinin dikilmesini istedi.

Şampiyon kızının heykelinin dikilmesini istiyor

24 Ağustos 2017 07:26
Şampiyon kızının heykelinin dikilmesini istiyor - Tıkla İzle

 Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda Dünya Şampiyonu olan Yasemin Adar, Türkiye'nin gururu oldu. Adar'ın Balıkesir'deki baba evinde büyük sevinç yaşanırken fırıncılık yapan baba Naim Adar evinin dışına Türk Bayrağı astı. Baba Naim Adar, "Bizler ailece Balıkesir'in Çiçekpınar köyündeniz. Yasemin'in babasıyım. Bugün kızım Dünya Şampiyonu oldu. Allah'tan daha nice başarılar diliyoruz. Kızım bir kez Akdeniz Oyunları’nda şampiyon oldu, iki kez Avrupa Şampiyonluğu var. 6-7 yıldır Dünya Şampiyonluğu için oyunlara katılıyordu" dedi.

Dünya Şampiyonluğu'nu ailece beklediklerini söyleyen baba Adar, "Kamplara katılıyordu Yasemin. Her yıl mutlaka bir şeye katılırdı. Baba olarak gurur duyuyorum. Balıkesir'e de bir heykelini istiyoruz büyüklerimizden. Dünya Şampiyonu demek, gurur demek" şeklinde konuştu.

Bir kaç sene önce annesini kaybeden ve Niğde'de beden eğitimi öğretmenliği yapan kızı Yasemin Adar ile henüz görüşmediğini söyleyen baba Naim Adar, kızına güvendiğini vurguladı. 

Bahadır Demirçeviren
 


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