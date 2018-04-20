Diğer
Kategoriler

Şampiyon Manchester City, kazanan QNET oldu

İngiltere Premier Lig’te şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, sponsorlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2014 yılından bu yana Manchester City’nin sponsorları arasında yer alan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren QNET, dünyada bilinirliğini ciddi oranda arttırdı. Takımın başarısı özellikle erkek ürünlerinin satışına da yansıdı.

Şampiyon Manchester City, kazanan QNET oldu

20 Nisan 2018 11:58

Doğrudan satış sektöründe 150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren QNET, gerçekleştirdiği büyük sponsorluklarla adından söz ettiriyor. Formula1 takımlarından Marussia ve dünya tenis şampiyonlarından Martina Hingis gibi isimleri de destekleyen QNET, 2014 yılında ise Manchester City doğrudan satış resmi sponsoru oldu ve bu sponsorluğu 2020 yılına kadar uzattı.

“Saat satışları yüzde 100 arttı”

Manchester City sponsorluğu sonrasında satışlarda her yıl ölçülebilir bir şekilde artış gözlemlendiğini aktaran QNET Türkiye, Orta Doğu ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik; “Gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonrasında bağımsız temsilcilerimizden aldığımız geri bildirimler ve ürün satışlarımızda düzenli, fark edilebilir bir ivmenin olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de bu durum en çok erkek ürün gruplarımızda hissedildi. Saatlerimizin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüz arttı” dedi.

“Sporu sosyal sorumluluk ile birleştiriyoruz”

QNET Türkiye, global spor sponsorluklarının yanı sıra Türkiye gibi ülkelerde yerel sponsorluklar da gerçekleştiriyor. 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı sponsoru olan QNET Türkiye, 2018 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı İstanbul Şubesi sponsoru oldu. Toplumun geleceği kız çocuklarının spor yapmalarını desteklediğini belirten Cem Geyik “QNET olarak spor ile her zaman iç içeyiz. 2017-2018 yılı İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City ile var olan sponsorluğumuz kapsamında; TV reklamlarında Manchester City oyuncularının yer alması, oyuncularla etkinlikler düzenlenmesi, Manchester City saha içindeki bilboardlarda QNET isminin yer alması, ürün lisansları, paranın satın alamayacağı Manchester City deneyimleri gibi birçok çalışma bulunuyor. Biz de Türkiye’de sporu sosyal sorumlulukla buluşturan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: QNET Türkiye, SCC tanıtım

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç