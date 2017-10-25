Şampiyon sporcu bu kez İspanyada

Düzce’nin gurur kaynağı Düzce Belediyespor’un başarılı karate sporcusu Dilara Bozan, İspanya Teneferi’de düzenlenecek 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasın’da Türkiye’yi temsil edecek.

Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonları arasında yer alan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, İspanya’da başlıyor. 25-29 Ekim tarihleri arasında Tenerife kentinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada Türkiye Karate Milli Takımı tam kadro mücadele edecek.

Santiga Martin Arena’da düzenlenecek şampiyonada 109 ülkeden yaklaşık 1700 karatecinin mücadele edeceği açıklanırken, madalyalar 33 ferdi, iki takım dalında olmak üzere toplam 35 dalda dağıtılacak.

Karate Milli Takımı, İspanya’daki organizasyonda 18 bayan, 21 erkek sporcuyla mücadele edecek.

Tuncay Türkgülü

