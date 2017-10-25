Diğer
Kategoriler

Şampiyon sporcu bu kez İspanyada

Düzce Belediyespor’un şampiyon sporcusu Dilara Bozan, İspanya’ da yapılacak 21 yaş altı bayan Kata dalında Türkiye’yi temsil edecek.

Şampiyon sporcu bu kez İspanyada

25 Ekim 2017 14:56

Düzce’nin gurur kaynağı Düzce Belediyespor’un başarılı karate sporcusu Dilara Bozan, İspanya Teneferi’de düzenlenecek 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasın’da Türkiye’yi temsil edecek.

Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonları arasında yer alan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, İspanya’da başlıyor. 25-29 Ekim tarihleri arasında Tenerife kentinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada Türkiye Karate Milli Takımı tam kadro mücadele edecek.

Santiga Martin Arena’da düzenlenecek şampiyonada 109 ülkeden yaklaşık 1700 karatecinin mücadele edeceği açıklanırken, madalyalar 33 ferdi, iki takım dalında olmak üzere toplam 35 dalda dağıtılacak.

Karate Milli Takımı, İspanya’daki organizasyonda 18 bayan, 21 erkek sporcuyla mücadele edecek.

Tuncay Türkgülü
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç