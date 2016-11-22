Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından Kanada’nın Burnaby kentinde düzenlenen ve 98 ülkeden 900 civarında sporcunun katıldığı Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda milli taekwondocular 2'si altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Milliler bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen ay-yıldızlılar burada çiçeklerle karşılandı. Neşeli oldukları gözlenen milliler, objektiflere toplu poz verdikten sonra havalimanından ayrıldı.

Tuncer Cengiz