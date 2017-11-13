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Şampiyon taekwondocuya Komando Birlik Arması verildi

Güney Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde gerçekleştirilen Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan Emre Kutalmış Ateşli’ye komando birlik arması takdim edildi.

Şampiyon taekwondocuya Komando Birlik Arması verildi

13 Kasım 2017 13:40

Güney Kıbrıs’ın Larnaka Şehrinde gerçekleştirilen Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonasında +78 Kiloda Avrupa Şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli Tokat Jandarma Komando Taburunu ziyaret etti.
Şampiyon sporcuyu tebrik eden Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç sporcuyla gurur duyduklarını belirten İrban, kendisine başarılar diledi ve birlik arması takdim etti.

Ziyarette şampiyon sporcuya babası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yükseokulu Öğretim Görevlisi İzzet Bahri Ateşli ve Niksar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kenan Yeteroğlu da eşlik etti.

Güney Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde gerçekleştirilen Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonasında +78 kiloda tatamiye çıkıp, namağlup olarak Avrupa Şampiyonu olan Tokat Belediye Plevnespor Kulübü sporcusu Emre Kutalmış Ateşli, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Ukrayna’dan Andrei Garbar’ı, çeyrek finalde Hollanda’dan Bryan Zonderop’u yarı finalde Rusya’dan Artur Baimatov’u finalde ise İngiltere’den Adrian Wagstaffe’yi mağlup ederek altın madalya kazanmıştı. 

Sedat Özata

 

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