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Şampiyon VakıfBank yurda döndü

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde ev sahibi CS Volei Blaj’ı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez namağlup şampiyon olma başarısı gösteren VakıfBank, yurda döndü.

Şampiyon VakıfBank yurda döndü

07 Mayıs 2018 14:11

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde ev sahibi CS Volei Blaj’ı yenerek üst üste ikinci kez toplamda ise dördüncü defa Avrupa’nın en iyisi olan VakıfBank, yurda döndü. Atatürk Havaalanı’nda taraftarlar tarafından karşılanan sarı-siyahlılar, şampiyonluk kupasıyla birlikte basın mensuplarına poz verdi. Bando takımının çaldığı marşlarla neşeli haller ortaya koyan voleybolcular, kendilerini karşılamaya gelenlere teşekkür etti. Bu şampiyonayla birlikte spor hayatına vedan eden Gözde Kırdar da güzel duygular yaşadığını söyleyerek, “Bu bizim dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz. Dördünü de namağlup tamamladık. Gerçekten çok yorgunum ama inanılmaz gururluyuz. İlk defa da böyle karşılandık, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik”

Yoğun bir dönemden geçtikten sonra bu başarıyı elde ettiklerini belirten Kırdar, “Finaldeki rakibimiz kadro olarak bize göre daha düşüktü. Zaten çok iyi bir skorla kazandık. Bizim için iyi bir Dörtlü Final oldu. Çünkü zorlu bir seriden çıkmıştık. Onun üzerine de yine zor bir yarı final karşılaşması oynadık. Yine ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik” şeklinde konuştu.

“Tam zamanında veda ediyorum” 

Kupalarla kariyerine son verdiği için mutlu ve gururlu olduğunu da sözlerine ekleyen Gözde Kırdar, şunları söyledi: 

“Kaç senedir bu işi yapıyorum. Ben bu işte büyüdüm, bu işte yaşadım. O yüzden benim için çok önemli ama şu an ne çok erken ne de çok geç olduğunu düşünüyorum. Tam zamanında bırakıyorum, en iyi seviyede ve kupalarla birlikte. Bu yüzden çok mutluyum.”  

Uygar Aydın

 

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