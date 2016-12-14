İstanbul Pendik Belediyesinde 11 yıldır zabıta olarak görev yapan ve 30 yıllık boksör olan 44 yaşındaki Durmuş Karakuş, hafta sonu Londra'da gerçekleşen boks mücadelesinde İngiliz boksör Tony Louis’i nakavt ederek ağır siklet Boks Altın Kemer kazanmıştı. Zabıta boksör Durmuş Karakuş kazandığı şampiyonluk kemeri ile bugün hain terör saldırısının yaşandığı Beşiktaş Şehitler Tepesi’ne geldi. Duygusal anlar yaşayan Karakuş, dua etmesinin ardından şampiyonluk kemerini anma alanına bıraktı.

Kemeri bırakmasının ardından konuşma yapan Karakuş, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir günü yaşadık. Ben o zaman yurt dışında kemer için mücadele edecektim ama olay Cumartesi günü oldu. Tabi hiçbir şey söyleyemiyorum. Bunu sizler de biliyorsunuz. Oradaki unvan maçıydı ve ben işimi yapmak zorundaydım. Buradaki kardeşlerimiz işini yapıyordu ama böyle bir hain saldırıya maruz kaldılar. Keşke olmasaydı biz de buraya daha iyi bir şeyle gelmiş olsaydık. Onun sevinci bence daha iyi olmalıydı ama burada yatanlar da bizim sevincimiz için uğraşıyorlardı. Allah onların mekanı cennet, kalanlara geçmiş olsun diyorum" dedi.

"Türk bayrağını şortuma değil, önce kalbime sonra sırtıma işledim"

Şortunda neden Türk bayrağı olmadığı hakkında kendisini eleştirenlere de cevap veren Karakuş, "Türkiye Cumhuriyetinin bayrağının hiçbir zaman yere inmeyeceğini söylemiştim. Bu konuyla ilgili bana bazı arkadaşlar Türkiye adına dövüşüyorsun ama şortunda neden Türk bayrağı olmadığını sormuşlardı. Ben elimden aşağıya Türk bayrağını değil, ilk önce kalbime sonra sırtımdaki bornozuma işlemiştim. Allah nasip ederse de devam edecek. Bu vatan, bayrak ve ezan için kesinlikle yere düşmeyecek. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum inşallah bu bayrak yere inmeyecek, ezan da dinmeyecek. Bu vatan bölünmeyecek. Herkesin başı sağ olsun. Bu kemeri onlara armağan ediyorum. Söylenecek söz yok" diye konuştu.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık



