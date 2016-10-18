24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ardından düzenlenen kupa töreninde, şampiyon olan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a madalyalarını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga taktı. Şampiyonluk kupasını ise Kasırga ve Spor Bakanı Kılıç verdi. İkinci olan Fenerbahçe takımına madalya ve plaketini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç takdim etti. Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Hatay Büyükşehir Belediyespor’un oyuncusu Katsıaryna Snytsına’ya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu mevcut Başkanı Harun Erdenay verdi. Karşılamayı yöneten Ruhi Nezihi Soydan, Tuçtan Durmuşcan ve Ergin Sarı ise plaketlerini Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’dan aldı.