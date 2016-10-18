Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Şampiyona kupayı Bakan Kılıç verdi

Şampiyona kupayı Bakan Kılıç verdi

24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor, kupasını Geçlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’dan aldı.

Şampiyona kupayı Bakan Kılıç verdi

18 Ekim 2016 22:13

24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ardından düzenlenen kupa töreninde, şampiyon olan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a madalyalarını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga taktı. Şampiyonluk kupasını ise Kasırga ve Spor Bakanı Kılıç verdi. İkinci olan Fenerbahçe takımına madalya ve plaketini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç takdim etti. Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Hatay Büyükşehir Belediyespor’un oyuncusu Katsıaryna Snytsına’ya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu mevcut Başkanı Harun Erdenay verdi. Karşılamayı yöneten Ruhi Nezihi Soydan, Tuçtan Durmuşcan ve Ergin Sarı ise plaketlerini Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’dan aldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!