Şampiyonada 6 dünya rekoru kırıldı

Kaş İnceboğaz Plajı açıklarında 1-6 Ekim tarihleri arasında Kaş Belediyesi ve kaymakamlığının desteğiyle düzenlenen 26 ülkeden 76 sporcunun katıldığı şampiyona, sabit ağırlık paletsiz, sabit ağırlık, sabit ağırlık çift palet ve ip destekli sabit ağırlık disiplinlerinde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapıldı.

DÜNYA REKORLARI İTALYA, UKRAYNA VE RUSYA'DAN GELDİ

Nefeslerin tutulduğu yarışlarda 6 dünya rekorunu İtalyan Alessia Zecchini, Ukraynalı Natalia Zharkova, Rus Alexey Molchanov kırdı. Kadınlarda Alessia Zecchini, sabit ağırlık paletsizde 70, ip destekli sabit ağırlıkta 94 metreyle 2 yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Ukraynalı Natalia Zharkova, sabit ağırlık paletsizde 70 metreye dalarak kırdığı dünya rekorunu Zecchini ile paylaştı. Ukraynalı sporcu, sabit ağırlık çift palette 89 metreye dalarak şampiyonadaki ikinci dünya rekorunu kırdı.

Erkeklerde şampiyonaya Rusya'dan Alexey Molchanov damgasını vurdu. Molchanov, sabit ağırlıkta 123, ip destekli sabit ağırlıkta 116 metreye rekor dalışları gerçekleştirerek 2 yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

5 TÜRKİYE REKORU

Şampiyonada Milli sporcu Derya Can, sabit ağırlıkta 85, sabit ağırlık çift palette 76 metreye dalarak 2 Türkiye rekoru kırdı. Yaren Türk ise paletsiz sabit ağırlıkta 53 metreye dalarak bu disiplinde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erkeklerde 2 Türkiye rekoru sabit ağırlık çift palette 78 metrelik dereceleriyle Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sevük'ten geldi.

Dünya Şampiyonası'nda yarışan Serbest Dalış Türk Milli Takımı, Aris Moukas ve Bilge Çingigiray'ın antrenörlüğü ve Özgür Alemdar'ın idari direktörlüğünde Derya Can, Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sevük'ten oluşuyor.

PALETSİZ SABİT AĞIRLIKTA DÜNYANIN EN İYİLERİ

Paletsiz sabit ağırlık branşı kadınlarda İtalyan Alessia Zecchini 70 metreyle dünya şampiyonu olurken, Ukraynalı Natalia Zharkova aynı dereceyi yaparak gümüş madalya, Japonya'dan Sayurı Kınoshıto ise 66 metreyle bronz madalya aldı. Milli sporcu Yaren Türk, 53 metreyle dünya dördüncüsü oldu.

Bu branşta erkeklerde altın madalya 78 metrelik dalışıyla Polonya'dan Mateusz Malina'nın oldu. İtalya'dan Michele Giurgola ise 76 metreyle gümüş madalya, Fransa'dan Remy Dubern 75 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.

SABİT AĞIRLIK ÇİFT PALETTE EN BAŞARILI SPORCULAR

Sabit ağırlık çift palet branşında kadınlarda Ukrayna'dan Natalia Zharkova, 89 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalya aynı dereceleri yapan Slovenya'dan Alenka Artnik ve Kolombiya'dan Sofia Gomez Uribe'nin oldu. Her iki sporcu da 86 metrelik dereceyle dünya ikincisi oldu. Milli sporcu Derya Can ise 76 metrelik dalışıyla 5. sırada yer aldı.

Erkeklerde ise Rus sporcu Alexey Molchanov 107 metreyle altın, Fransa'dan Arnaud Jerald 101 metreyle gümüş, İtalya'dan Antonio Mogavero 91 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.

SABİT AĞIRLIKTA ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Sabit ağırlık dalışlarında İtalyan Alessia Zecchini, 105 metreyle altın madalya alırken, Slovenyalı Alenka Artnik ve Japonya'dan Sayuri Kinoshita 96 metreyle gümüş madalyayı paylaştılar. Derya Can, 85 metreyle 5. sırada yer aldı.

Erkeklerde bu disiplinde yapılan yarışlarda Rusya'dan Alexey Molchanov, 123 metreye dalarak altın madalyanın sahibi oldu. Rusya'dan Andrey Matveenko 108 metreyle gümüş, İtalya'dan Antonio Mogavero 106 metreyle bronz madalya aldı.

İP DESTEKLİ SABİT AĞIRLIKTA DÜNYANIN İLK ÜÇÜ

İp destekli sabit ağırlık branşında kadınlarda yapılan yarışlarda İtalya'dan Alessia Zecchini, 94 metreye dalış yaparak dünya şampiyonu olurken, Japonya'dan Sayuri Kinoshita 90 metreyle dünya ikincisi, yine Japonya'dan Hanako Hirose 86 metreyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Erkeklerde Rusya'dan Alexey Molchanov 116 metreyle dünya şampiyonu olurken, yine Rusya'dan Andrey Matveenko, 110 metrelik dalışıyla dünya ikincisi, Slovenya'dan Samo Jeranko dünya üçüncüsü oldu.

MADALYALARI TÖRENLE VERİLDİ

Şampiyonanın dün Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş ve Japonya Sualtı Sporları Başkanı Shunji Yoshizawa, hakemler, sporcular ve vatandaşların katıldığı kapanış ve ödül töreninde sporculara ödülleri verildi.

Ödül töreni bu akşam Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nı değerlendiren TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şunları söyledi:

“26 ülkeden 76 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda 4 farklı branşta Kaş'ın mavi derinliklerine 192 dalış gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış konuşmasında, burada kırılacak yeni rekorları Kaş'tan dünyaya duyurma temennimizi sizlerle paylaşmıştım ve bu temennimiz gerçekleşti. Kadınlarda 4, erkeklerde 2 kez toplam 6 yeni dünya rekoruna imza atıldı. 4 ayrı branşta dünyanın en iyi sporcuları belirlendi. Onları ve katılan tüm sporcuları, verdikleri müthiş mücadelelerinden dolayı tüm kalbimle kutluyorum. Ayrıca Türkiye rekoru kıran sporcularımıza ve Serbest Dalış Milli Takımı'mıza verdikleri mücadeleler için teşekkür ediyorum.

Bu muhteşem tablonun mimarlarından olan ama şu anda aramızda olmayan CMAS Başkanı Anna Arzhanova'ya buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Disiplin, cesaret ve tutkunun eseri olan serbest dalış sporunun zirvesini oluşturan dünya şampiyonası organizasyonumuza, desteğini esirgemeyen Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz, Kaş Belediyemiz, Kaş Kaymakamlığımız, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, Antalya Valiliğimize ve bizleri destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Katılan ülkelerin çok değerli sporcu, antrenör ve idarecilerine ayrıca teşekkür ediyorum.”