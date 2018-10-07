Şampiyonayı insanlar böyle izledi

Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve ilk defa yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası gün boyunca devam etti. 35 yamaç paraşütçüsünün katıldığı uçuşları insanlar da meraklı bakışlarla izledi. En çok ilgiyi görenlerden biri de Wingsuit uçuşu gerçekleştiren Cengiz Koçak oldu. 15 Temmuz Şehitleri Parkına toplanan vatandaşların uçuşları izlemesi ayrı güzellik oluşturdu. Tunceli'nin eskisi gibi olmadığını belirten Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Huzur şehri oldu. Kahraman güvenlik güçlerimiz terörle mücadelede başarılar elde edince biz de devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve güzelliğini yöre insanlarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. Huzur gelince ilk defa Mayıs ayı içerisinde Rafting Türkiye Şampiyonası yapılmıştı. 500' e yakın sporcuyu Munzur Nehri'nde raftingle buluşturmuştuk. Çok güzel geçmişti. Bugün de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ilk kez Tunceli'de yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Gelsinler Tunceli'nin güzelliklerini görsünler"

Vatandaşların çok ilgili olduğunu aktaran Vali Sonel, "Dışarıdan bir çok sporcumuz buradalar. Artık Tunceli, Munzur, Pülümür Nehri'nde gondol, gezi teknesi, surat motorları, jet skiler ve yamaç paraşütü, huzur olunca bu güzellikler de ortaya çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına da şükranlarımızı sunuyoruz. Bize destek verdiler. Tunceli'ye gelip gören sporcular birer gönül elçisidir. Gelen misafirlerimiz, biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk çok değişmiş ve güzelleşmiş diyorlar. Bu tepkiler de bizi mutlu ediyor. Gelsinler Tunceli'nin güzelliklerini görsünler. 7 ilçemiz bir birinden güzel. Kışın Ovacıkta kayak yapsınlar. Yazın ve baharda şuan olduğu gibi rafting, doğa sporları ve su sporları yapılsın. Tunceli ilkleri yaşıyor. İlk defa rafting ve yamaç paraşütü akrobasi şampiyonaları yapılıyor. Bunlar çok güzel şeyler ve vatandaşlarımızın ilgisi de yoğun. Huzur içerisinde çoluğuyla, çocuğuyla, genci, yaşlısı da hep beraber buradayız" ifadelerini kullandı.

Cengiz Koçak: "Tunceli, Türkiye'nin Norveç'i olmaya doğru gidiyor"

Tunceli'de incelemeler yaptıklarını vurgulayan sporcu Cengiz Koçak, "Yaptığımız incelemelerde 2 tane çok özel atlayış noktası bulacağımı sanıyorum. Vali Tuncay Sonel'in katkısıyla gelip burada yeni keşifler yapacağız. Uçurumdan atlayıp dakikalarca vadinin içerisinden uçup güzel bir köye ineceğiz. Burayı Wingsuit pilotlarının tatmak isteyeceği bir yer haline çevirmeyeceğiz. Zaten öyle biz onu göstereceğiz. Bak böyle bir şey var biz yaptık gel beraber yapalım diyeceğiz. Onlar da gelecek beraber yapacağız. Biz burada bir şey oluşturmaya çalışmıyoruz . Var olanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Tunceli, Türkiye'nin Norveç'i olmaya doğru gidiyor. Gölden bot yardımı ile kalktık. Olmayana bir şeyi üretmeye çalıştık. Valimizin büyük katkılarıyla. Şimdi bu bölgenin ilk Wingsuit atlayışını yapmış olduk. Arkadaşım da atlayacak. Her şey çok güzel. valimiz 'Her şey tanımakla başlar' diyor. Biz tanıdık . Çok acayip şeyler geliyor. Bin metreden atladım. Ulaştığımı hız 215 kilometre. Yukarında Tunceli çok güzel gözüküyor" şeklinde konuştu.

Etkinlikten çok keyif aldığını dile getiren vatandaşlardan Taylan Aydoğdu, "Daha önce hiç yaşamadığımız bir şeydi. Bundan önce de valimiz sayesinde bir rafting şampiyonası düzenlendi. O da ilimizde ilkti. Yaklaşık son 2 yılda bayağı bir ilkler yaşıyoruz. Çok heyecan ve zevk verici bir şey. Daha önce nehre öylece bakıyorduk. Ama sosyal alanlara ve yapılan faaliyetlere baktığımız zaman çok büyük bir değişim yaşadığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

Bursa'dan geldiğini ve çok keyif aldığını aktaran Gizem Limoncu ise, "Buraya gelmeden önce bir korkum vardı. Doğu korkusu vardı. Fakat hiç öyle değilmiş. İnsanlarım gelip görmesi ve yaşaması lazım. Burada her hafta ayrı bir etkinlik oluyor. Burada çok güzel zaman yaşıyoruz" diyerek düşüncelerini aktardı.

Kamil Can Kılıç - Ercan Topaç

