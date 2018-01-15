Şampiyondan meslek mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Buğra Tugay Erdoğan, şampiyon olarak altın madalyaya uzandığı Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nın madalya törenine çıkarken giydiği t-shirt ile halkla ilişkiler mesleği hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan “#MesleğiminFarkındaOl” kampanyasına dikkat çekti.

“Ağır sıklet” mesaj

8-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’daki WOW Kremlin Palace Hotel’de gerçekleştirilen şampiyonada ağır sıklette ringe çıkan Erdoğan, rakiplerini bir bir devirerek şampiyonluğa ulaştı. Erdoğan, madalya törenine çıkarken giydiği, üzerinde “İAÜ PR Atölye- #MesleğiminFarkındaOl” yazılı t-shirt ile halkla ilişkiler mesleği hakkında farkındalık oluşturmak ve yanlış algıları düzeltmek üzere İAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencilerinin başlattığı kampanyaya destek verdi.

“Amacım kampanyamızı tanıtmaktı”

Konuyla ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Kick boks benim çocukluğumdan beri ilgilendiğim bir spor dalı. Yıllardır sarf ettiğim emeğin sonucunda Türkiye şampiyonluğuna ulaşmak elbette benim için büyük mutluluk. Ayrıca bir halkla ilişkiler öğrencisi olarak, üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz PR Atölyesi’nde üzerinde çalıştığımız ‘#MesleğiminFarkındaOl’ kampanyasını da daha geniş kitlelere ulaştırmak için elime geçen bu fırsatı değerlendirmek istedim. Bu amaçla daha önce kampanya için hazırladığımız t-shirtlerden birini giyerek madalya törenine çıktım. Bu şekilde kampanyamızın büyük ilgi toplayacağını düşünüyorum.”

Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu kampanyası

İAÜ PR Atölyesi öğrencilerinin geçtiğimiz günlerde başlattığı, Türkiye’de ilk kez bir öğrenci topluluğu olarak halkla ilişkiler mesleğinin algı sorunu ile ilgili meslek farkındalığı projesi olan “#MesleğiminFarkındaOl” kampanyasının ana problemini, orta ve küçük ölçekli işletmelerin halkla ilişkiler mesleğinin farkında olmayışı, toplumda mesleğin pazarlama, sekreterlik, danışma görevlisi gibi başka mesleklerle karıştırmaları oluşturuyor. İlk etapta halkla ilişkiler sektörüne ve kamuoyuna açık mektup yazarak destek isteyen öğrenciler, senaryolar eşliğinde amatör skeçler hazırlayarak, çektikleri videolar ve görseller ile halkla ilişkiler mesleğinin ne olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Öğretim üyelerinin de görüşlerini alan öğrenciler, yönettikleri blog ve sosyal medya hesaplarından #MesleğiminFarkındaOl sloganıyla kamuoyuna sesleniyorlar. Bu şekilde sektörde gündem ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan öğrenciler önümüzdeki günlerde projenin ikinci etabında sektör profesyonellerinin desteklerini paylaşacak.

