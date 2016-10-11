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Şampiyonlar İhlas Koleji'nde

İhlas Eğitim Kurumları Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçilerimizi ağırlıyor.


11 Ekim 2016 16:49

İhlas Eğitim Kurumlarında öğrencilerle bir araya gelecek olan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Selçuk Çebi ve Yağlı güreşlerde başpehlivanlığa kadar yükselen Hamza Köseoğlu, saat 10.00’da Beylikdüzü Kampüsünde ve saat 14.00’da Bahçelievler Kampüsünde düzenlenecek olan spor paneline katılacaklar. Panelde şampiyonlar hem güreş sporu hakkında merak edilenleri hem de Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yaşadıkları önemli anları öğrencilerle paylaşacaklar. 

Etiketler: avrupa, Dünya ve Olimpiyatları, güreşçi, İhlas Eğitim Kurumları, şampiyon


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