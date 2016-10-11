İhlas Eğitim Kurumlarında öğrencilerle bir araya gelecek olan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Selçuk Çebi ve Yağlı güreşlerde başpehlivanlığa kadar yükselen Hamza Köseoğlu, saat 10.00’da Beylikdüzü Kampüsünde ve saat 14.00’da Bahçelievler Kampüsünde düzenlenecek olan spor paneline katılacaklar. Panelde şampiyonlar hem güreş sporu hakkında merak edilenleri hem de Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yaşadıkları önemli anları öğrencilerle paylaşacaklar.