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Şampiyonlar Ligi grup maçlarında günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Şampiyonlar Ligi grup maçlarında günün sonuçları

23 Kasım 2016 00:51

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı. Günün en gollü maçında Borussia Dortmund, Legia Warszawa'yı 8-4 mağlup etti. Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz Beşiktaş ise B grubunda yarın saat 20.45'de sahasında Benfica ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu
CSKA Moscow: 1 - Bayer Leverkusen: 1
Monaco: 2 - Tottenham: 1

F Grubu
Borussia Dortmund: 8 - Legia Warszawa: 4
Sporting Lisbon: 1 - Real Madrid: 2

G Grubu
FC Copenhagen: 0 - Porto: 0
Leicester City: 2 - Club Brugge: 1

H Grubu
Dinamo Zagreb: 0 - Lyon: 1
Sevilla: 1 - Juventus: 3 

Etiketler: 23 kasım, grup maçları, günün sonuçları, Şampiyonlar Ligi


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