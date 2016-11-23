UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı. Günün en gollü maçında Borussia Dortmund, Legia Warszawa'yı 8-4 mağlup etti. Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz Beşiktaş ise B grubunda yarın saat 20.45'de sahasında Benfica ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
CSKA Moscow: 1 - Bayer Leverkusen: 1
Monaco: 2 - Tottenham: 1
F Grubu
Borussia Dortmund: 8 - Legia Warszawa: 4
Sporting Lisbon: 1 - Real Madrid: 2
G Grubu
FC Copenhagen: 0 - Porto: 0
Leicester City: 2 - Club Brugge: 1
H Grubu
Dinamo Zagreb: 0 - Lyon: 1
Sevilla: 1 - Juventus: 3