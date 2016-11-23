UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı. Günün en gollü maçında Borussia Dortmund, Legia Warszawa'yı 8-4 mağlup etti. Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz Beşiktaş ise B grubunda yarın saat 20.45'de sahasında Benfica ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

CSKA Moscow: 1 - Bayer Leverkusen: 1

Monaco: 2 - Tottenham: 1

F Grubu

Borussia Dortmund: 8 - Legia Warszawa: 4

Sporting Lisbon: 1 - Real Madrid: 2

G Grubu

FC Copenhagen: 0 - Porto: 0

Leicester City: 2 - Club Brugge: 1

H Grubu

Dinamo Zagreb: 0 - Lyon: 1

Sevilla: 1 - Juventus: 3