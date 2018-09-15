Şampiyonlar Ligi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam evinde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 18 Eylül Salı günü Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa'ya karşı 90 dakika süre alan futbolcular idmanı yenileme çalışmasıyla tamamlarken, diğer futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yaptı. İnterval koşularla süren idman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Dün akşam aldığı darbelerden dolayı ağrısı olan Emre Akbaba, salonda çalıştı. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

MAICON'A SÜRPRİZ

Galatasaray'da antrenman sonrası 30 yaşına basan Brezilyalı futbolcu Maicon'un doğum günü kutlandı. Geçtiğimiz yıl yaz transfer sezonunda Sau Paulo'dan 7 milyon 500 bin Euro'ya transfer edilen yetenekli oyuncuya, Brezilya usulü kutlama yapıldı.