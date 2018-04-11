Diğer
Kategoriler

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde yer alan 8. Türk olacak

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde yer alan 8. Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde yer alan 8. Türk olacak

11 Nisan 2018 14:25

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, evinde karşılaştığı Barcelona’yı 4-1’in rövanşında 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Cengiz, sonradan oyuna girerek 3. golün asistini yaparak takımının turunu geçmesini sağladı. Genç futbolcu, bu sezon transfer olduğu Roma’da gösterdiği performansla adından dünya basınında sıkça söz ettiriyor.

20 yaşındaki futbolcu, Roma’nın yarı finale çıkmasıyla genç yaşına rağmen Türk futbolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar 7 Türk futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynamaya hak kazandı. Geride kalan 7 futbolculardan sadece 4’ü yarı finalde süre aldı. Cengiz, böylece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde yar alan 8. Türk futbolcu olacak. Bu isimler arasından Yıldıray Baştürk, Nuri Şahin ve Arda Turan’ın takımları finale çıkma başarısı göstermişti. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde oynamaya hak kazanan Türk futbolcular şöyle:

Berkant Göktan (Bayern Münih) (1998-1999) (Oynamadı)
Yıldıray Baştürk (Bayern Leverkusen) (2001-2002)
Okan Buruk (Inter) (2002-2003) (Oynamadı)
Emre Belözoğlu (Inter) (2002-2003)
Hamit Altıntop (Bayern Münih, Real Madrid) (2009-2010, 2011-2012)
Nuri Şahin (Borussia Dortmund) (2012-2013)(Oynamadı)
Arda Turan (Atletico Madrid) (2013-2014)

Oğuzhan Ort

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç