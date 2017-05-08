Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt Çakır’ın

İspanya’nın Atletico Madrid ile Real Madrid takımları arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Madrid şehrindeki Vicente Calderon Stadyumu’nda 21.45’te başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın, ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak.

Dev eşleşmede ilk maçı Real Madrid 3-0 kazanmış ve final için büyük avantaj elde etmişti.