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Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde oynanacak Real Madrid - Bayern Münih karşılaşmasını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

Şampiyonlar Liginde dev maç Cüneyt Çakırın

29 Nisan 2018 12:27

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanya'da oynanacak olan Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek.


UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya’nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.


Allianz Arena'da oynanan turun ilk maçında gülen taraf 2-1'lik skorla Madrid ekibi olmuştu.

5. yarı finaline çıkacak


Tecrübeli hakem, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.  

 

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