Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlanırken, Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu'nda Porto, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda mağlup ederek 7 puanla zirvede yer aldı. Galatasaray ise Schalke ile golsüz berabere kalarak 3. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.

D Grubu'nda yer alan Galatasaray, evinde Alman ekibi Schalke 04 ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise Porto, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Porto 7 puanla ilk sırada yer aldı. Schalke 5 puanla ikinci, Galatasaray ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Lokomotiv Moskova ise 0 puanla son sırada bulunuyor. Gecenin en farklı galibiyetlerine ise Borussia Dortmund ile Liverpool imza attı. Dortmund, sahasında Atletico Madrid'i 4-0, Liverpool da evinde Kızılyıldız'ı aynı skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Club Brugge: 1 - Monaco: 1

Borussia Dortmund: 4 - Atletico Madrid: 0

B Grubu:

PSV: 2 - Tottenham: 2

Barcelona: 2 - Inter: 0

C Grubu:

Liverpool: 4 - Kızılyıldız: 0

Paris Saint-Germain: 2 - Napoli: 2

D Grubu:

GALATASARAY: 0 - Schalke 04: 0

Lokomotiv Moskova: 1 - Porto: 3