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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlanırken, Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu'nda Porto, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda mağlup ederek 7 puanla zirvede yer aldı. Galatasaray ise Schalke ile golsüz berabere kalarak 3. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı. 

D Grubu'nda yer alan Galatasaray, evinde Alman ekibi Schalke 04 ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise Porto, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Porto 7 puanla ilk sırada yer aldı. Schalke 5 puanla ikinci, Galatasaray ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Lokomotiv Moskova ise 0 puanla son sırada bulunuyor. Gecenin en farklı galibiyetlerine ise Borussia Dortmund ile Liverpool imza attı. Dortmund, sahasında Atletico Madrid'i 4-0, Liverpool da evinde Kızılyıldız'ı aynı skorla mağlup etti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:
Club Brugge: 1 - Monaco: 1
Borussia Dortmund: 4 - Atletico Madrid: 0

B Grubu:
PSV: 2 - Tottenham: 2
Barcelona: 2 - Inter: 0

C Grubu:
Liverpool: 4 - Kızılyıldız: 0
Paris Saint-Germain: 2 - Napoli: 2

D Grubu:
GALATASARAY: 0 - Schalke 04: 0
Lokomotiv Moskova: 1 - Porto: 3

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