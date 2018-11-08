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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası oynanan 8 maçla tamamlandı.

Gecenin en farklı galibiyetine Manchester City imza attı. İngiliz ekibi, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 6-0 yendi. Real Madrid ise Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma ise, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU
Benfica: 1 - Ajax: 1
Bayern Münih: 2 - AEK: 0

F GRUBU
Manchester City: 6 - Shakhtar Donetsk: 0
Olympique Lyon: 2 - Hoffenheim: 2

G GRUBU
CSKA Moskova: 1 - Roma: 2
Viktoria Plzen: 0 - Real Madrid: 5

H GRUBU
Juventus: 1 - Manchester United: 2
Valencia: 3 - Young Boys: 1  

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