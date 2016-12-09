UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın 11’i de belli oldu. Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Borussia Mönchengladbach maçında 3 gol, 1 asistle yıldızlaşan Arda Turan, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

Haftanın ilk 11’inde yer alan isimler şöyle:

Rico (Sevilla), Augustinsson (Kopenhag), Jorgensen (Kopenhag), Rugani (Juventus), Sydorchuk (Dinamo Kiev), Andre Silva (Porto), Buyalskiy (Dinamo Kiev), Arda Turan (Barcelona), Alli (Totenham), Yarmolenko (Dinamo Kiev), Lucas Perez (Arsenal)