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Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

Barcelona’da forma giyen milli oyuncu Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

Şampiyonlar Liginde haftanın 11ine seçildi

09 Aralık 2016 12:39

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın 11’i de belli oldu. Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Borussia Mönchengladbach maçında 3 gol, 1 asistle yıldızlaşan Arda Turan, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

Haftanın ilk 11’inde yer alan isimler şöyle:

Rico (Sevilla), Augustinsson (Kopenhag), Jorgensen (Kopenhag), Rugani (Juventus), Sydorchuk (Dinamo Kiev), Andre Silva (Porto), Buyalskiy (Dinamo Kiev), Arda Turan (Barcelona), Alli (Totenham), Yarmolenko (Dinamo Kiev), Lucas Perez (Arsenal)

Etiketler: Arda Turan, barcelona, Şampiyonlar Ligi


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