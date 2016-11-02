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Şampiyonlar Ligi'nde İlkay Gündoğan'ın gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Barcelona'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 2 gole imza attı.

Şampiyonlar Liginde İlkay Gündoğanın gecesi

02 Kasım 2016 09:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün gece oynanan maçlarla başladı. C Grubu'nda oynanan gecenin maçında İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City, Arda Turan'lı Barcelona'yı ağırladı. Barcelona Arjantinli yıldızı Messi ile 21. dakikada öne geçerken, ev sahibi ekipte İlkay Gündoğan 39. dakikada sahneye çıkarak skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi ekipte Kevin de Bruyne 51. dakikada skoru 2-1'e getirdi. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan ikinci kez ağları sarsarak maçın skorunu belirledi. (3-1)

Barcelona'da Arda Turan maça yedek kulübesinde başlarken, Luis Enrique tarafından 61. dakikada sahaya sürüldü.

Arsenal, Mesut Özil ile güldü
A Grubu'nda İngiliz ekibi Arsenal Bulgar temsilcisi Ludogorets'e konuk oldu. 12 ve 15. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düşen Arsenal, 20. dakikada Mesut Özil'in asistinde Granit Xhaka'nın ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Fransız yıldız Oliver Grioud 42. dakikada skoru eşitlerken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Mesut Özil kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçların toplu sonuçları ise şöyle:

Basel 1 - 2 Paris Saint-Germain
Ludogorets Razgrad 2 - 3 Arsenal
Beşiktaş 1 - 1 Napoli
Benfica 1 - 0 Dinamo Kiev
Mönchengladbach 1 - 1 Celtic
Manchester City 3 - 1 Barcelona
Atletico Madrid 2 - 1 Rostov
PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Münih

Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. TSİ 22.45'te oynanacak maçlarda günün programı şu şekilde:

Monaco - CSKA Moskova
Tottenham - Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund - Sporting Lizbon
Legia Warszawa - Real Madrid
FC Copenhagen - Leicester City
Porto - Club Brugge
Juventus - Lyon
Sevilla - Dinamo Zagreb 

Sabri Kalkar

Etiketler: İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi


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