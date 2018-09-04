Diğer
Kategoriler

Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipler zirveden uzak

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri kendi liglerinde zirveden uzakta kaldı. Portekiz Ligi’nde Porto 4., Rusya Ligi’nde Lokomotiv Moskova 8. ve Bundesliga’da da Schalke 04 ise 15. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligindeki rakipler zirveden uzak

04 Eylül 2018 11:03

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında 18 Eylül’de Türk Telekom Stadyumu’nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşılaşacak. Aslan, Spor Toto Süper Lig’de milli takım arasına gidilirken, 4’te 3 yaptı ve 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA ZİRVEDEN UZAK

Aslan’ın gruptaki rakipleri ulusal liglerinde istenilen yerlerde bulunuyor. Rusya Ligi’nin 6. haftasında Lokomotiv Moskova, deplasmanda Krasnodar’a 2-1 mağlup oldu. Moskova ekibi ligde geride kalan 6 haftada da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

PORTO 4. SIRADA

Portekiz Premier Lig’in 4. haftasında Porto, sahasında Moreirense ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Porto, aldığı 9 puan ve averajla dördüncü sırada bulunuyor.

SCHALKE 04 LİGDE DAHA PUANLA TANIŞMADI

Cimbom’un gruptaki bir diğer rakibi Schalke 04 ise Bundesliga’da istediği sonuçları alamadı. Mavi-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Wolsfburg’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İkinci haftada da evinde Hertha Berlin ile mücadele eden Schalke, 2-0 yenildi. Milli araya girilirken henüz galibiyet ile tanışmayan Alman ekibi, 15. sırada bulunuyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç