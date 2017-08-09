Şampiyonlar yurda döndü

4-7 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kanada’nın Montreal şehrinde yapılan Uluslararası Yüzme Turnuvası’nda Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk 50 metre sırtüstünde altın madalyanın sahibi oldular. Beytullah Eroğlu 50 metre kelebekten sonra ikinci altın madalyasını almış oldu. Hamit Demir de 50 metre sırtüstünde bronz madalya alarak şampiyonayı tamamlamış oldu. Milli sporcular toplamda 3 altın ve 1 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sporcuların açıklamaları şöyle:

Tülin Şahin, "3 yaşından beri yüzüyorum. Bu yarışlarda derecemi düşürdüm. Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyorum" dedi.

Elif İldan, "2-3 senedir profesyonel olarak yüzüyorum. Dünya barajını geçtim. İnşallah Meksika’da madalya almayı çok istiyorum" diye konuştu.

Hamit Demir, "Öncelikle bu karşılama için İstanbul İl Müdürümüze, federasyonumuza, Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ben de bu turnuvada üçüncülük madalyasını kazandırdım ülkeme. Bu başarımı daha da artırarak, dünya şampiyonasında olimpiyatlarda taçlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beytulah Eroğlu, "Montreal’de düzenlenen takım olarak güzel başarılara imza attık.3 altın ve bir bronz madalya ile ülkemize döndük. Dünya şampiyonasına 4 sporcuyla katılıyoruz. Aynı başarılarla dönmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Sevilay Öztürk, "Burada birincilik madalyası aldım. İnşallah dünya şampiyonasında daha iyi dereceler almayı düşünüyorum. Hedefim Tokyo’ya gitmek" diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Mustafa İpek ise, şunları söyledi:

"Meksika’daki dünya şampiyonasından önce son şansımızdı. Çok iyi dereceler aldık. Bu desteği bize veren Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Spor Bakanımıza, ayrıca Federasyon Başkanımız Arif Ümit Uztürk’ün destekleriyle böyle bir kafileyle Kanada’ya gittik. İnşallah Meksika’da da bu kafileyle altın madalyaları almayı düşünüyoruz."

Tuncer Cengiz