Bursa Bölgesi 1. Amatör Küme 1. Grup'ta bitmeye bir hafta kala en yakın rakibine 7 puan fark atarak şampiyonluğunu garantileyen mavi siyahlılar yeniden Süper Amatör Lig'e dönme sevincini yaşadı. Gençlergücü Teknik Direktörü Yunus Memiş, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele verdik. Sezona lider başladık, lider bitireceğiz dedik ve bunu başardık. Teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir ekip olduk. 2-0’dan 3-2 almak büyük bir şereftir. 40’ıncı yılımızda bu sevinci yaşıyoruz. Yanımızda olan, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlergücü Altyapı Sorumlusu N. Kamuran Balkan ise, “Sezona başlarken hedefimiz şampiyonluktu. İlk haftadan bu haftaya kadar hep lider kaldık. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlergücü Başkanı Sedat Öpçiner, “Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Güzel ve zorlu bir maç oldu, 3-2’lik galip geldik. Lige başlamadan önce güzel bir takım hazırladık. Güzel maçlar çıkardık ve 1 maç kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. İnegöl’ümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hüseyin babanın gözyaşları

Öte yandan, yaklaşık 10 yıldır Gençlergücü Spor Kulübü'nün malzeme sorumluluğunu yapan ve amatör futbol camiasında “Hüseyin baba” olarak bilinen Hüseyin Taşkıran, şampiyonluğa en fazla sevinen isimlerden birisi oldu. Aynı zamanda fanatik Gençlergücü ve Beşiktaş taraftarı olan 53 yaşındaki Hüseyin Taşkıran, Gençlergücü’nün şampiyonluğunu ilan eden hakemin maçı bitiren düdük sesinin ardından sevinç gözyaşlarına boğuldu. Yeşil çimleri öpüp teknik heyet ve oyunculara sarılarak tek tek tebrik eden Hüseyin baba, mavi siyahlılarla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı.