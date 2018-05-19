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Şampiyonluk kutlaması kavgaya dönüştü

Göztepe’yi mağlup ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu Elazığ’da da doyasıya kutlandı. Kutlamalar sırasında başka takım taraftarları ile Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan kavga, araya sağ duyulu taraftarların girmesiyle büyümeden önlendi.

Şampiyonluk kutlaması kavgaya dönüştü

19 Mayıs 2018 22:50

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi Gomis’in penaltı golü ile 1-0 mağlup eden ve 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın coşkusu, yurdun dört bir tarafında doyasıya yaşandı. Müsabakayı Elazığ’da ekran başından takip eden Galatasaraylılar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara döküldü. İzzetpaşa Meydanı’nda başlayan şampiyonluk kutlamaları Öğretmenevi önünde de devam etti.

Şampiyonluk kutlamaları sonrası farklı takımların taraftarlar ile Galatasaraylı taraftarlar arasında kavga çıktı, araya sağ duyulu taraftarların girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.

Hüseyin Kabukçu - Mücahid Kantarcıoğlu 

 

 

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