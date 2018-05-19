Şampiyonluk kutlaması kavgaya dönüştü

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi Gomis’in penaltı golü ile 1-0 mağlup eden ve 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın coşkusu, yurdun dört bir tarafında doyasıya yaşandı. Müsabakayı Elazığ’da ekran başından takip eden Galatasaraylılar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara döküldü. İzzetpaşa Meydanı’nda başlayan şampiyonluk kutlamaları Öğretmenevi önünde de devam etti.

Şampiyonluk kutlamaları sonrası farklı takımların taraftarlar ile Galatasaraylı taraftarlar arasında kavga çıktı, araya sağ duyulu taraftarların girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.

Hüseyin Kabukçu - Mücahid Kantarcıoğlu



