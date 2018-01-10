Şampuanın içerisine kattığı yarım kilo esrarla bin 124 kilometre yol kat etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır’dan otobüsle gelen bir şahsın uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine Antalya Otobüs Terminalinde çalışma başlattı. Antalya’ya sabah saatlerinde gelen otobüsteki A.B. isimli şüphelinin valizinde arama yapan ekipler, valizdeki dolu şampuan kutusunu boşalttıklarında ise neye uğradığını şaşırdı. Ekipler, valiz ve şampuan kutudan zulalanmış bir şekilde yaklaşık 585 gram toz esrar maddesi ile sahte kimlik ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.B. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca ekipler tarafından ecstasy satışı yapan S.G, Zeytinköy bölgesinde üzerinde 56 paket eroinle yakalanan Y.K. ile yakalama kararı bulunan A.B, B.Y, R.S.B, P.K, S.Y. ve İ.K. adliyeye sevk edildi.

Suat Metin

