Diğer
Kategoriler

Şampuanın içerisine kattığı yarım kilo esrarla bin 124 kilometre yol kat etti

Diyarbakır’dan Antalya’ya otobüsle gelen bir kişin valizinden çıkan dolu şampuan kutusunda zulalanmış esrar ele geçirildi. Terminalde yakalanan şüpheli, narkotik ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şampuanın içerisine kattığı yarım kilo esrarla bin 124 kilometre yol kat etti

10 Ocak 2018 16:49
Şampuanın içerisine kattığı yarım kilo esrarla bin 124 kilometre yol kat etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır’dan otobüsle gelen bir şahsın uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine Antalya Otobüs Terminalinde çalışma başlattı. Antalya’ya sabah saatlerinde gelen otobüsteki A.B. isimli şüphelinin valizinde arama yapan ekipler, valizdeki dolu şampuan kutusunu boşalttıklarında ise neye uğradığını şaşırdı. Ekipler, valiz ve şampuan kutudan zulalanmış bir şekilde yaklaşık 585 gram toz esrar maddesi ile sahte kimlik ele geçirdi. 

Gözaltına alınan A.B. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Ayrıca ekipler tarafından ecstasy satışı yapan S.G, Zeytinköy bölgesinde üzerinde 56 paket eroinle yakalanan Y.K. ile yakalama kararı bulunan A.B, B.Y, R.S.B, P.K, S.Y. ve İ.K. adliyeye sevk edildi. 

Suat Metin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç