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Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor

Merkez Üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde ilçede merkezi ve köylerde 13 kişi yaralandı.

Samsatta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor

24 Nisan 2018 07:39

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesi 2 Mart 2017 tarihinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve birçok yapı yıkılmıştı. Samsat ilçesinde önceki depremde yıkılmayan sağlam yapılar bu depremde hasar gördü. Gece saat 03.34’de meydana gelen ve vatandaşları uykuda yakalayan deprem nedeniyle büyük panik yaşandı.
İlçe merkezi ve balı köylerinde yapıların bazıları yıkıldı. Depremde 13 kişi yaralandı. 

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 13 hafif yaralı olduğunu ve can kaybının olmadığını söyledi. 

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise, sağlam yapılarında yıkıldığını dile getirerek, eski evlerinde depremde yıkıldığını söyledi. 

İlçede AFAD, 112, UMKE ve itfaiye ekipleri bulunuyor. AFAD’ın çevre 4 ilden takviye ekibin yola çıktığı öğrenildi.
Samsat ilçesinde artçı depremler devam ederken, ekipler alan taramasını sürdürüyor.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir - Fahrettin Çelik 
 

 

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