Gece saatlerinde başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi nedeniyle Samsun beyaza büründü. İşe gitmek için sabahın ilk ışıklarında evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlanırken, trafikte de zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürecek. Yetkililer, kar yağışının Cumartesi gününe kadar aralıklı olarak devam edeceğini bildirdi. Hafta sonu ise kar yerini güneşe bırakacak. Sıcaklığın ise 9 derece birden artması bekleniyor.