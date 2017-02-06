Samsun Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak bir süredir Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mide kanseri tedavisi görüyordu. Başkan Koçak bugün hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Koçak için yarın saat 09.00'da görev yaptığı Samsun Bölge İdare Mahkemesi önünde tören düzenleneceği ve ardından cenazesinin Ankara'ya gönderileceği ve Çarşamba günü Karşıyaka Camisinde öğlen namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Muammer Ay