Salon: Mehmet Can Öztürk Spor Salonu
Hakemler: Turgut Işık xx, Egemen Ercan xx, Alper Elçikoca xx
Samsun Canik Belediye: Tuğba Taşçı xxx 2, Murph xxx 18, Mircheva xx 20, Ivankovic xx 5, Babkina xxx 8, Miray Şahin Yıldırım xx 7, Hülya Çoklar xxx 6, Sena xx 1
Antrenör: Erdal Yeğin
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Tosyalı Toyo Osmaniye GSK: Harika x, Aysu Keskin x, Henry xxx 16, Engelman x 12, Grinsven x 11, Nazlı Bircan xx 2, Williams xx 6, Büşra x 3, Burcu 5
Antrenör: Ömer Buharalı
1. Periyot: 16-14 (Samsun Canik lehine)
Devre: 33-31 (Samsun Canik lehine)
3. Periyot: 46-41 (Samsun Canik lehine)