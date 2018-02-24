Samsun Cumhuriyet Savcılığından 'emzirmeye müsaade edilmedi' iddiasına açıklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde yakalanan ve ByLock kullandıkları tespit edilen M.Ç. ve eşi B.Ç. adlı kadının gözaltına alınmasının ardından "çocuğunun annesi tarafından emzirmesine müsaade edilmediği" yönündeki paylaşımlar üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, " 23 Şubat 2018 tarihi itibariyle bazı sosyal medya hesaplarından KHK ile ihraç edilen FETÖ şüphelisi M.Ç. ve eşi B.Ç.'nin yanlarında 3 aylık ve 2 yaşında çocukları olduğu halde gözaltına alındıkları, çocuğun annesi tarafından emzirmesine müsaade edilmediği" şeklinde yapılan paylaşımlar ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberde adı geçen şüpheli M.Ç. ile eşi B.Ç.'nin FETÖ/PDY teör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcı oldukları, B.Ç.'nin ayrıca örgüt içerisinde abla olarak görev yaptığının tespit edilmesi üzerine silahlı terör örgütü üyeliğinden yürütülen soruşturmada, ifadeden kaçmamaları ve uzun zamandır kendilerine ulaşılamaması nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkartılmıştır. 22 Şubat 2018 günü M.Ç. ve eşi B.Ç. yakaanıp gözaltına alınarak yanlarında bulunan çocukları aynı gün yakın akrabalarına teslim edilmiştir. Çocukların gözaltına alınmaları gibi bir durum söz konusu değildir. Yakalama sırasında şüpheli B.Ç.'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirilmiştir. Gözaltına alındıkları andan itibaren annelerine bağımlı çocuk için murtazaman emzirme imkanı sağlanmış, bunun için Samsun Emniyet Müdürlüğü binasında modern şartlarda hazırlanmış odalar kullandırılmıştır. Çocukların ihtiyaçları için sık aralıklarla annelerinin yanına getirilmelerine imkan tanınmış, herhangi bir mağduriyet yaşanmasına fırsat verilmemiştir. Şüphelilerin ifade alma ve diğer adli işlemleri hızlı bir şekilde yürütülmekte olup, işlemler tamamlandığında şüpheliler yasal sürede yetkili hakim huzuruna çıkarılacaklardır. Bu açıklamalar dışındaki haber, yorum ve algı oluşturmaya yönelik değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Muhammer Ay