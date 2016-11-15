01 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında bakım için kapanacak olan Samsun-Çarşamba Havalimanı için Samsun Golf Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’a Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da eşlik etti.

19 santimlik çökme var

17 yıllık Samsun Havalimanı’nın sadece Samsunluların değil, kendilerinin de göz bebeği olduğunu söyleyen Genel Müdür Ocak, “Samsun Havalimanı, DHMİ'nin işletmiş olduğu 55 havalimanı içerisinde özel öneme haiz bir yerdir. Bu havalimanımız 1999 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete girdi. Yaklaşık 17 yıldır aralıksız olarak hizmettedir. Son yıllarda trafikleri de diğer havalimanlarına nazaran oldukça tatminkar bir düzeyde artış gösterdi. 2015 yılı verilerine göre 1 milyon 713 bin yolcu gerçekleşmesi bu havalimanımızda sağlandı. Ekim sonu itibariyle pek çok meydanda düşmeler yaşanırken, bu havalimanımızda iç hatlarda yüzde 5’lik bir artış gözlemledik. 2016 yılında bütün meydanlarda yüzde 16’lık bir azalış varken, Samsun meydanında da yüzde 5’lik bir dış hat trafiğinde azalış gerçekleşti. Son 5 yıl içerisinde de bu havalimanımıza 20 milyonu aşan bir yatırım yaptık. 17 yıldır kullanılan bu limanımızda pistimiz eskidi. Pist eskiyince 2012 yılından beri sürekli olarak pistin grubunu izliyoruz. Pistimizde 19 santime varan çökmeler var. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bu 22 santime vardığı zamanda uluslararası standardı yitirmiş olacağız. Bundan dolayı uzun süredir araştırma içerisindeydik” dedi.

“Söz veriyorum, 31 Mayıs’a yetişecek”

Havalimanı pisti için 9 milyon liralık bir sözleşme imzaladıklarını belirten Ocak, “Bu işin gerçek süresi 11 aydı. Bu 11 aya bizim 1.7 milyon yolcunun ağırlandığı havalimanımızın tahammülü olamaz. Bu süreyi 3 aya indirdik. 01 Mart ve 31 Mayıs tarihleri arasında pistimizi kapatmaya karar verdik. 3 ay içerisinde pistimizi havacılığımızın da arzu ettiği standartlarda tamamen risksiz bir şekilde tamamlayarak hizmetinize vereceğiz. Hiçbir talihsizliğe yol açmadan söz veriyorum, Samsun Havalimanımızı en geç 31 Mayıs tarihi itibariyle sizlerin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Merzifon Havaalanı hazır

2’nci pistin maliyetinin 160 milyon TL olduğunu ifade eden Ocak, “3 ay boyunca havalimanımızın kapalı olduğu süre içerisinde Merzifon Havaalanı kullanılacak. Merzifon Havalimanımız en yakın destinasyon olduğu için her türlü tedbiri orada alıyoruz. Merzifon pistini hazırladık. Her türlü yolcu taşımacılığı için Merzifon Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışacağız” şeklinde konuştu.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın kapalı kalma süresini 11 aydan 3’a aya kadar indirdiklerini belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, “Samsun’da havalimanı ile ilgili bir sorun yaşamıştık. 2 bin 300 metre ile 2 bin 500 metre arasında bir çökme vardı. Özellikle uçakların inişleri ile ilgili sorun yaşamamız dolayısıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi biran önce inşaata girmeleri gerektiğini söylediler. İhalesi yapıldı. 11 ay havalimanının kapalı olması bizim için çok uzun bir süreydi. Yapılan görüşmeler sonucu ve 2017 yılında şehrimizde yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatları için bu süreyi 3 aya kadar indirdik” açıklamasını yaptı.

Gökhan İçkilli