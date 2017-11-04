Samsun Havalimanı 7 Kasım’da açılıyor

17 yıldır hizmet veren Samsun-Çarşamba Havalimanı, pistteki 20 santimlik çökmeler nedeniyle 7 Ağustos tarihinde kapatılarak, bakım ve onarım çalışmaları başlatılmıştı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından pistteki son durumu inceleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, basın mensuplarına son durum hakkında bilgi verdi.

Havalimanında basın toplantısı düzenleyen Vali Kaymak, “Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle havalimanımız 7 Ağustos tarihinde kapatılmıştı. Biz de zaman zaman gelerek incelemeleri takip ettik. O zaman kamuoyuna 7 Kasım tarihinde buranın açılacağını duyurmuştuk. Şuan ki incelemelerimize göre pistteki çalışmalar tamamen bitmiş durumda ve temizlik çalışmaları yapılıyor. İnşallah 7 Kasım Salı günü ilk uçağımız saat 08.00 sıralarında piste inmiş olacak. Aslında bu çalışmaların bitim süresi daha da uzundu. Ama 3 aylık bir çalışma sürecinde tamamlandı. Havaalanı kapanınca bütün insanlar bunun yokluğunu acı bir şekilde hissettiler. Samsun bundan çok zarar gördü ancak havaalanı 7 Kasım’da hizmete açılacak” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kaymak yapımı tamamlanan pistte incelemelerde bulundu.

Şahin Binici

