Samsun İlkadım ilçesinde silahlı saldırı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gedi. Plakası tespit edilemeyen bir otomobilden aracının yanına yürüyen F.Ç.'ye silahlı saldırı düzenlendi. F.Ç. olayda yara almazken, silahlı saldırgan kaçtı. Tabancayla düzenlenen silahlı saldırıda F.Ç.'nin otomobiline kurşun isabet etti. Kurşunlardan biri şoför mahallenin kapı camına isabet edip kırarken, bir kişinde ön sol kapının alt kısmına isabet etti. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı olayına karışan bir kişinin kimliğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

