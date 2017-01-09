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Samsun kar altında

Samsun’da iki gündür etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı.

Samsun kar altında

09 Ocak 2017 11:47

Yurdu etkisi altına alan kara kış Samsun’da da kendisini gösterdi. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü. Kar yağışı etkisini bugün de sürdürüyor. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yapıyor ve buzlanmaya karşı önlem alıyor.

Kar yağışı çocukları sevindirdi

Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün(9 Ocak) ara verildi. Okulların tatil edilmesi nedeniyle karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, bol bol kartopu oynadı. Kar tatilinin ve karın heyecanını yaşadıklarını belirten öğrenciler, kartopu oynamaktan mutlu olduklarını söyledi.

273 mahallede elektrik yok

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bölge geneli çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğu kesimlerinde zaman zaman 20 cm ve üzeri olması bekleniyor. Samsun’da havaların yarın parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yükseklerinde ise kuvvetli buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. 273 mahallede elektrik kesintisi olup, ilçelerdeki yüksek kesimlerde bulunan mahalle yollarının bir kısmı kapalı ve kapalı yolları açma çalışmaları devam etmektedir. Kavak ve Havza ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle karayolunda trafik kazası yaşanmaması için tır geçişlerine izin verilmemektedir. Tır sürücüleri uygun yerlerde konaklamaları sağlanmakta ve AFAD ekipleri tarafından sürücülere çay ve çorba ikramı yapılmaktadır” denildi. 

Gökhan İçkilli
SAMSUN 


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