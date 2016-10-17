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Samsun merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 17 Aralık sonrası Bank Asya’ya başka bankalardan kredi çekip yatırdıkları ileri sürülen çoğu öğretmen 40 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

17 Ekim 2016 13:45

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Bartın, Kocaeli, Çanakkale, Elazığ, Yalova ve Çorum illerini kapsayan toplam 10 ilde iş zamanlı operasyon düzenledi. 250 polisten oluşan 60 ekibin katıldığı kapatılan Feza Okulları’na yönelik operasyonda, 17 Aralık sonrası örgüt liderinin "Bank Asya’ya sahip çıkın" talimatları doğrultusunda başka bankalardan çektikleri kredileri zarara uğramalarına rağmen Bank Asya’ya yatırdıkları ileri sürülen çoğunluğu öğretmen 40 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişi, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Gözaltı sayısının artması beklenirken, soruşturma devam ediyor.

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Fetullahçı terör örgütü, samsun emniyet müdürlüğü


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