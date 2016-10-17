Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Bartın, Kocaeli, Çanakkale, Elazığ, Yalova ve Çorum illerini kapsayan toplam 10 ilde iş zamanlı operasyon düzenledi. 250 polisten oluşan 60 ekibin katıldığı kapatılan Feza Okulları’na yönelik operasyonda, 17 Aralık sonrası örgüt liderinin "Bank Asya’ya sahip çıkın" talimatları doğrultusunda başka bankalardan çektikleri kredileri zarara uğramalarına rağmen Bank Asya’ya yatırdıkları ileri sürülen çoğunluğu öğretmen 40 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişi, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltı sayısının artması beklenirken, soruşturma devam ediyor.