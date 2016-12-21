Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapmasında Samsun merkezli Asarcık ilçesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde bulunan 41 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 85 polisin görev aldığı operasyonda aralarında iş adamları, FETÖ'nün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer çalışanlar, OMÜ'de eğitim gören ve mezun olan öğrenciler, askeri okuldan atılan öğrenciler, ihraç olan 1 subay, 1 diş hekimi ile özel sektör çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında örgütün haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.