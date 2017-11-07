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Samsun merkezli 6 ilde kaçak sigara ve içki operasyonu: 16 gözaltı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak sigara ve içki operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli 6 ilde kaçak sigara ve içki operasyonu: 16 gözaltı

07 Kasım 2017 14:04

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren çalışma sonucu içki ve sigara kaçakçılarına yönelik Samsun merkezli Bafra ve Kavak ilçeleri ile Rize, Artvin Hopa, Ordu ve Şanlıurfa illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında 16 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 189 şişe kaçak içki ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

 

Etiketler: Samsun

 

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