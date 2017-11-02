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Samsun polisinden cam filmi denetimi

Samsun’da uygulama başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cam filmi bulunan araç sürücülerine uyarıda bulundu.

Samsun polisinden cam filmi denetimi

02 Kasım 2017 12:48

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile araçlarda cam filmi ve renkli cama yasak getirildi. Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapılarak, cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.
Bakanlık tarafından yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından Samsun’da uygulamalarını sürdüren emniyet güçleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları uygulamada cam filmi olan araç sürücülerine uyarıda bulunarak, cam filminin artık yasak olduğunu ve araçlarından sökmeleri gerektiğini söyledi. Yapılan uygulamada polisler trafik kurallarını ihlal eden, evraklarında eksik bulunan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı.

Gazetecilere tepki gösterdi

Öte yandan, trafik kurallarını ihlal eden ve emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen bir araç sürücüsü ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere ağza alınmayacak sözlerle hakaret eden sürücü, işini yapan gazetecilere tehditler savurdu.  

Şahin Binici
 

Etiketler: cam film, Samsun

 

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