Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Hacıeyüpoğlu (40) evinde kalp krizi geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası polis memuru yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hemşire olan Hacıeyüpoğlu'nun ölümü meslektaşlarını ve sağlık camiasını üzüntüye boğdu. Rize'nin Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Fatih Hacıeyüpoğlu için yarın (Cumartesi) Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 10.30 sıralarında tören düzenleneceği öğrenildi.

Muammer Ay