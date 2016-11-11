Diğer
Kategoriler

Samsun polisinin acı günü

Samsun'da kalp krizi geçiren 40 yaşındaki polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun polisinin acı günü

11 Kasım 2016 23:37

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Hacıeyüpoğlu (40) evinde kalp krizi geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası polis memuru yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hemşire olan Hacıeyüpoğlu'nun ölümü meslektaşlarını ve sağlık camiasını üzüntüye boğdu. Rize'nin Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Fatih Hacıeyüpoğlu için yarın (Cumartesi) Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 10.30 sıralarında tören düzenleneceği öğrenildi. 

Muammer Ay

Etiketler: acı günü, polis memuru Fatih Hacıeyüpoğlu, samsun polisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!